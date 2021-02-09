Бывший замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга

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Бывшего заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили на пост главы Екатеринбурга. Соответствующее решение озвучили во время заседания Екатеринбургской городской думы во вторник, 9 февраля.

Спецкомиссия представила на рассмотрение городской думы три кандидатуры на пост главы Екатеринбурга, среди которых был врио главы города Алексей Орлов.

— Решением городской думы мы избираем нового главу города Алексея Валерьевича Орлова, — сказал председатель думы Игорь Володин, озвучивая результаты голосования.

Кандидатуру Орлова поддержал 31 депутат, против не выступил никто, двое человек воздержались, сообщает ТАСС.

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