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Бывший замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга
Фото: Екатеринбург.рф

Бывший замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Бывшего заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили на пост главы Екатеринбурга. Соответствующее решение озвучили во время заседания Екатеринбургской городской думы во вторник, 9 февраля.

Спецкомиссия представила на рассмотрение городской думы три кандидатуры на пост главы Екатеринбурга, среди которых был врио главы города Алексей Орлов.

— Решением городской думы мы избираем нового главу города Алексея Валерьевича Орлова, — сказал председатель думы Игорь Володин, озвучивая результаты голосования.

Кандидатуру Орлова поддержал 31 депутат, против не выступил никто, двое человек воздержались, сообщает ТАСС.

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