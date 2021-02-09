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СК проверит сообщения о невыплате зарплаты новосибирским ученым
Фото: СК РФ

СК проверит сообщения о невыплате зарплаты новосибирским ученым

Виктория Родимкина

Происшествия

Следственный комитет России проверит информацию о невыплате заработной платы в полном объеме ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ во вторник, 9 февраля.

На данный момент следователи устанавливают имена научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. СК даст оценку действиям должностных лиц, которые были ответственными за начисление зарплаты сотрудникам института, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что проверку по данным о невыплате зарплаты сотрудникам новосибирского института начала прокуратура региона.

В понедельник, 8 февраля, на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина рассказала президенту, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, тогда как, согласно майским указаниям главы государства, оплата труда должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей. Президент поручил разобраться с ситуацией.

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