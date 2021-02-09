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Подуличный переход открылся на станции метро «Савеловская»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Подуличный переход открылся на станции метро «Савеловская»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Савёловская Карта всех событий

Подуличный переход открылся на станции столичного метрополитена «Савеловская». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теперь горожане смогут сразу выходить к торговому комплексу «Савеловский», а также на Складочную и Новослободскую улицы. С мая 2020 года специалисты заменили гидроизоляцию, дренажную систему и коммуникации.

Кроме того, они выполнили капитальный ремонт всего перехода, обновили освещение, уложили 750 квадратных метров настенного мрамора и 400 квадратных метров напольного гранита. Помимо этого, в переходе появилось 300 точечных светильников.

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