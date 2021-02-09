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Утечку горячей воды устраняют на Большой Академической улице
Фото: «Вечерняя Москва»

Утечку горячей воды устраняют на Большой Академической улице

Анастасия Колоскова

Происшествия
большая академическая 77/1Карта всех событий

Ремонтные бригады устраняют утечку в сети горячего водоснабжения, которая произошла на улице Большой Академической. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК» во вторник, 9 февраля.

Уточняется, что утечку обнаружили в районе дома 77/1. Из-за аварии два дома подключили к резервной схеме.

Сотрудники службы устраняют повреждения. Из-за большого перепада температур в районе аварии наблюдается активное парение. Отопление в домах не отключалось, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ремонтные работыгорячее водоснабжениеавария
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