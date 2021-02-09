Захарова: Гаага закрыла глаза на «прегрешения Киева» по делу MH17

Фото: mid.ru / МИД РФ

Отказ правительства Нидерландов расследовать дело о незакрытии воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского боинга в 2014 году говорит о том, что Гаага хочет снять ответственность за случившееся с Киева. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 9 февраля.

Она напомнила, что Нидерланды на днях отчитались о завершении исследования ключевого аспекта о крушении рейса МН17. В нем говорилось о роли украинских властей в крушении малазийского боинга, передает ТАСС.

— Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве, — отметила Мария Захарова.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

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