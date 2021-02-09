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Роспотребнадзор сообщил о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор сообщил о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве падают уже вторую неделю. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора столицы во вторник, 9 февраля.

Так, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости за семь дней в период с 1 до 7 февраля снизился на 2,6 процента.

— Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 60,2 процента, среди детей 0–2 года — на 83,1 процента, среди детей трех–шести лет — на 84,0 процента, среди детей 7–14 лет — на 76,4 процента, среди взрослого населения — на 1,8 процента, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что 28,6 процента случаев ОРВИ вызывали риновирусы, в 14,3 процента случаев — метапневмовирусы и в 57,1 процента случаев — другими вирусы не гриппозной этиологии.

Также сообщается, что более 7,4 миллиона человек, или 59,1 процента от всего населения Москвы, прошли вакцинацию от сезонных заболеваний.

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