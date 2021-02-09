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Подмосковные новостройки подорожали на 33 процента за 2020 год
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Подмосковные новостройки подорожали на 33 процента за 2020 год

Елена Фролова

Общество

Средняя стоимость квартир в новостройках Московской области за год выросла более чем на треть. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные компании Est-a-Tet.

Так, на первичном рынке жилья в Подмосковье средневзвешенная цена предложения на конец 2020 года составила 111,5 тысячи рублей за квадратный метр. В результате годовая динамика роста цены равна 33,2 процента.

По информации аналитиков, в четвертом квартале прошлого года стоимость одного квадратного метра составляла 83,7 тысячи рублей. Самые высокие цены на жилье были зафиксированы в Реутове (157,8 тысячи рублей), Красногорске (143,3 тысячи рублей) и Химках (136,6 тысячи рублей). При этом большой спрос на недвижимость отмечен в Ленинском округе, Красногорске и Люберцах.

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