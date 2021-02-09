Худруком «Гоголь-центра» назначили Алексея Аграновича

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Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Ранее бывший худрук театра Кирилл Серебренников опубликовал письмо ведомства, в котором говорится об истечении 25 февраля срока договора с ним. Уточняется, что он занимал пост с 2012 года.

— Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года, — говорится в сообщении.

«Гоголь-центр» создал Кирилл Серебренников на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Учреждение позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Кроме спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проводят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки, передает РИА Новости.

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