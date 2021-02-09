Чистка зубов и повторная вакцинация: стали известны новые данные о коронавирусе

Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Новые исследования ученых показали, что пациенты с болезнями ротовой полости умирают от коронавирусной инфекции в девять раз чаще. Люди, у которых часто болят зубы и десны, тяжелее переносят COVID-19. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные Medical Xpress.

Научные деятели выяснили, что таких людей госпитализировали в три с половиной раза чаще, они также нуждались в искусственной вентиляции легких в 4,5 раза больше.

— Согласно результатам исследований, выяснилось, что воспаления в полости рта могут поспособствовать более тяжелому протеканию коронавируса, — уточнила профессор Лиор Шапира из Еврейского университета в Израиле.

По ее словам, во время пандемии COVID-19 особенно важно тщательнее ухаживать за зубами и деснами. По ее мнению, это должно стать важной частью рекомендаций по снижению риска тяжелых исходов заболевания.

— Пародонтит — серьезная форма болезни десен. Она поражает до половины всех взрослых во всем мире, может распространяться по всему организму, если не лечить, — подчеркнула эксперт.

В самом исследовании приняли участие почти 600 человек с COVID-19. Из этого числа 40 пациентов страдали заболеваниями десен. Все они были подключены к ИВЛ, а некоторые — скончались. Кроме того, при осложнениях коронавируса учитывались и другие факторы: астма, болезни сердца, индекс массы тела, сахарный диабет, артериальное давление и многое другое.

Тем временем доктор медицинских наук и академик РАН Сергей Колесников рассказал, в каком случае повторная вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимой. В настоящее время, по его мнению, предсказать, когда появится коллективный иммунитет, никто точно не сможет, пишет «Царьград».

При этом эксперт считает, что ускорить процесс его образования смогут именно прививки от COVID-19. Согласно прогнозу академика, к концу 2021 года около половины населения в развитых странах будет вакцинировано, если темпы вакцинации не снизятся.

При этом он допускает, что, возможно, придется делать повторную прививку от коронавируса. Это может случиться при появлении нового штамма инфекции, который будет нечувствительным к разработанным вакцинам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Малышева объяснила, о чем говорит не связанная с COVID пропажа обоняния