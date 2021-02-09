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Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками букетом цветов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками букетом цветов

Никита Абрамов

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед своими подписчиками фотографией, на которой она запечатлена с большим букетом цветов.

— Просто так... — подписала фотографию балерина.

Поклонники не смогли выразить своего мнения под постом в Instagram, так как звезда закрыла комментарии.

Ранее Анастасия поделилась со своими подписчиками архивными фото, на которых она запечатлена во время исполнения балетного номера.

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Анастасия Волочковафотографиибукет цветов
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