Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками букетом цветов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед своими подписчиками фотографией, на которой она запечатлена с большим букетом цветов.

— Просто так... — подписала фотографию балерина.

Поклонники не смогли выразить своего мнения под постом в Instagram, так как звезда закрыла комментарии.

Ранее Анастасия поделилась со своими подписчиками архивными фото, на которых она запечатлена во время исполнения балетного номера.

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