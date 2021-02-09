Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками букетом цветов
Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед своими подписчиками фотографией, на которой она запечатлена с большим букетом цветов.
— Просто так... — подписала фотографию балерина.
Поклонники не смогли выразить своего мнения под постом в Instagram, так как звезда закрыла комментарии.
Ранее Анастасия поделилась со своими подписчиками архивными фото, на которых она запечатлена во время исполнения балетного номера.
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