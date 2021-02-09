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Опрос: более половины россиян низко оценивают свои знания в области IT
Фото: pixabay.com

Опрос: более половины россиян низко оценивают свои знания в области IT

Елена Фролова

Рынок труда

Более половины работающих жителей России думают, что у них низкий уровень знаний и навыков в области информационных технологий. Об этом говорят итоги исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований — прим. «ВМ»). Результаты опроса оказались в распоряжении RT.

Согласно полученным данным, такого мнения придерживается 51 процент опрошенных, и только 13 процентов считают, что у них высокие навыки и знания в сфере IT. Еще 33 процента респондентов средне оценили уровень своей компетенции.

По мнению аналитиков, самооценка в данном вопросе зависела от нескольких факторов: возраста, образования и пола. Например, выше свои цифровые знания оценивали мужчины, молодые люди до 35 лет и те, кто имеет высшее образование.

Помимо того, половина респондентов указала, что смогла бы перейти на более высокую должность, если бы это ей позволяли знания в области информационных технологий.

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