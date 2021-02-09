Производство вакцины «ЭпиВакКорона» к середине года достигнет 5,4 миллиона доз

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Производство вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» к середине 2021 года, а именно к концу июня, достигнет 5,4 миллиона доз. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, этот препарат уже начал поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения.

— В феврале 2021 года мы перейдем к масштабированию производства. Предварительно к середине года производство этой вакцины достигнет 5,4 миллиона доз, — цитирует Мантурова Интерфакс.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» была создана научным центром «Вектор».

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