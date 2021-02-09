МИД РФ не ждет изменений в политике США на постсоветском пространстве

Фото: Минобороны РФ

Россия не ожидает, что при новом президенте США Джо Байдене страна кардинально изменит политику на постсоветском пространстве. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, возвращение во власть США дипломатов, работавших во времена Барака Обамы, таких как Виктория Нуланд, не добавляет оптимизма.

— Ожидать кардинальных изменений в политике США на постсоветском пространстве со сменой администрации в Вашингтоне не стоит, — цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее МИД РФ назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем.

Читайте также: МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии