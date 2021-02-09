Более 1300 новых велопарковок появятся в Москве

Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

В 2021 году в столице установят более 1300 парковок для велосипедов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

— Мы проанализировали поступившие к нам предложения жителей города, операторов сервиса аренды и потребности бизнес-кластеров. И решили открыть в этом году более 1300 новых велопарковок, которые будут размещены с учетом развития проката самокатов. Также веломеста появятся у МФЦ, библиотек, поликлиник, бизнес-центров, — отметил заммэра Максим Ликсутов.

Он уточнил, что сейчас продолжаются работы по улучшению городской инфраструктуры, а новые велопарковки будут установлены там, где это действительно необходимо.

Жители столицы чаще используют велосипед как полноценный транспорт. Сейчас в Москве установлено две тысячи велопарковок на более чем 10 тысяч мест, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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