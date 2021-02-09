Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1300 новых велопарковок появятся в Москве
Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

Более 1300 новых велопарковок появятся в Москве

Анастасия Чанцева

Город

В 2021 году в столице установят более 1300 парковок для велосипедов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

— Мы проанализировали поступившие к нам предложения жителей города, операторов сервиса аренды и потребности бизнес-кластеров. И решили открыть в этом году более 1300 новых велопарковок, которые будут размещены с учетом развития проката самокатов. Также веломеста появятся у МФЦ, библиотек, поликлиник, бизнес-центров, — отметил заммэра Максим Ликсутов.

Он уточнил, что сейчас продолжаются работы по улучшению городской инфраструктуры, а новые велопарковки будут установлены там, где это действительно необходимо.

Жители столицы чаще используют велосипед как полноценный транспорт. Сейчас в Москве установлено две тысячи велопарковок на более чем 10 тысяч мест, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Читайте также: Велопарковки с новым дизайном появились в Даевом переулке

Максим Ликсутоввелопарковкивелосипед
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте