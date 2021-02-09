МИД обвинил США в создании очагов напряженности у российских границ

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США не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией государствах. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

По его словам, США принимают данные меры для создания новых очагов напряженности у российских границ. Штаты пытаются воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и разрушить исторически сложившееся общественно-политическое и социально-экономическое общее пространство, сообщает РИА Новости.

Ранее Руденко заявил, что Россия не ожидает, что при новом президенте США Джо Байдене страна кардинально изменит политику на постсоветском пространстве.

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