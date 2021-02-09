«Это нужно лечить»: врач рассказала, какое заболевание приводит к увеличению груди

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Увеличение груди, если вы не делали маммопластику, может говорить об опасном заболевании. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, звездный диетолог Римма Мойсенко.

По словам специалиста, одной из причин роста груди может стать аденома гипофиза (опасное онкологическое заболевание — прим. «ВМ»). Возникновение данной опухоли приводит к увеличению размеров молочных желез.

— Конечно, этот недуг нужно лечить. Существует гормональная терапия, которая позволяет вылечиться в полном объеме. При этом грудь может быть уменьшена, — допустила Мойсенко.

Ранее пластический хирург Любовь Гауэр рассказала «Вечерней Москве» о том, как женщинам можно сохранить молодость груди. По словам врача, такие особенности, как форма и размер женской груди, являются, по сути, итогом работы так называемых биологических часов у представительниц прекрасного пола. А они в свою очередь напрямую зависят от состояния гормонального фона.

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