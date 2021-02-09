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Курс евро увеличился на Московской бирже
Фото: Pixabay/Martaposemuckel

Курс евро увеличился на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс евро вырос на 8,48 копейки и составил 89,59 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 6307 сделок на сумму 36,43 миллиарда рублей.

Курс доллара снизился на 30,25 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,05 рубля. Всего на ЕТС было заключено 52 454 сделки на сумму 202,18 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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