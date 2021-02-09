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Новые камеры в столице зафиксировали более четырех тысяч случаев непристегнутых ремней
ЦОДД / Фото: Максим Аносов

Новые камеры в столице зафиксировали более четырех тысяч случаев непристегнутых ремней

Анастасия Чанцева

Город

За два месяца восемь новых камер в Москве зафиксировали более четырех тысяч случаев передвижения автомобилистов с непристегнутыми ремнями.

— Это очень много: больше населения Фолклендских островов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В департаменте напомнили, что использование ремней в машине — не прихоть, а обязательное правило безопасности во время движения. В 50 процентах случаев ремни спасают во время аварий жизнь тех, кто едет на передних сиденьях, и на 75 процентов снижают риск смерти пассажиров, сидящих сзади.

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