Новые камеры в столице зафиксировали более четырех тысяч случаев непристегнутых ремней

ЦОДД / Фото: Максим Аносов

За два месяца восемь новых камер в Москве зафиксировали более четырех тысяч случаев передвижения автомобилистов с непристегнутыми ремнями.

— Это очень много: больше населения Фолклендских островов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В департаменте напомнили, что использование ремней в машине — не прихоть, а обязательное правило безопасности во время движения. В 50 процентах случаев ремни спасают во время аварий жизнь тех, кто едет на передних сиденьях, и на 75 процентов снижают риск смерти пассажиров, сидящих сзади.

Читайте также: Внедрение цифровых технологий позволяет оперативно отследить угрозы и облегчить жизнь москвичей