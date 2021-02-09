Железнодорожный переезд у платформы «Востряково» закроют в ночь на 16 февраля

14 ноября 2016Мэр Москвы Сергей СобянинЖелезнодорожный переезд 36 км Киевского направления МЖД / Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, платформа Востряково Карта всех событий

Железнодорожный переезд у платформы Востряково Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) будет закрыт для движения автомобилей в ночь на 16 февраля.

— В ночь на 16 февраля (с 00:40 до 4:40) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный возле платформы Востряково Павелецкого направления МЖД. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок, — сообщили в пресс-службе МЖД.

Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным маршрутом по путепроводу, расположенному на трассе А107 в населенном пункте Белые Столбы.

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