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Минтруд назвал число официально зарегистрированных безработных в России 
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минтруд назвал число официально зарегистрированных безработных в России 

Кирилл Николаев

Общество

Число официально зарегистрированных безработных в России в настоящее время составляет 2,5 миллиона человек. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отмечается, что число официальных безработных в России на данный момент на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года. В Минтруде напомнили о цели, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным, а именно вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение данной задачи предполагает трудоустройство еще миллиона граждан из числа безработных.

В ведомстве добавили, что дополнительные меры по уменьшению числа безработных граждан предусмотрены с учетом специфики безработицы и потребностей рынка труда, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российские власти готовят дополнительные меры по снижению безработицы в стране.

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