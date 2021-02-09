Сенат начал обсуждение импичмента Дональду Трампу

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В американском сенате начался процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

На обсуждение конституционности импичмента потребуется четыре часа, затем сенаторы проголосуют. В случае признания суда над Трампом конституционным процесс импичмента продолжится на следующий день, и дело начнут рассматривать по существу.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу.

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