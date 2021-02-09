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Прокуратура сочла недействительными сделки с имуществом семьи Баталова
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура сочла недействительными сделки с имуществом семьи Баталова

Анастасия Чанцева

Общество

Прокуратура ЦАО Москвы в судебном порядке добивается признания недействительными сделок с имуществом дочери актера Алексея Баталова.

Во время проверки выяснилось, что вдова актера, действовавшая от имени дочери - Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением. То есть ее умышленно ввели в заблуждение, чтобы завладеть долями в квартирах. Позже на основании этих договоров актриса Надежда Дрожжина завладела правом собственности на принадлежащую Марии Баталовой недвижимость. Прокуратура в интересах Баталовой направила исковое заявление в Замоскворецкий районный суд, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, вдова и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартирах, а также крупной суммы на счеиах. По данным некоторых СМИ, имуществом завладели близкие друзья вдовы Баталова из актерской среды - Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

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наследствомошенничествоАлексей Баталов
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