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Более 304 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: twitter.com/carriesheffield

Более 304 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 304 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 304 166 случаев заболевания, умер 8021 пациент. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (154 189), Европу (92 152) и Юго-Восточную Азию (22 558).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 106 125 682 инфицированных и 2 320 682 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (26 055 512), Индии (10 777 284) и Бразилии (9 229 322). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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