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Сотрудники ЦППК прошли обучение с помощью технологий виртуальной реальности
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сотрудники ЦППК прошли обучение с помощью технологий виртуальной реальности

Татьяна Плотникова

Транспорт

Почти 250 сотрудников локомотивных бригад АО «Центральная ППК» в 2020 году прошли обучение с применением технологий виртуальной реальности. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Практические занятия, которые проводились на тренажерах с использованием VR-технологий, посещали 100 машинистов и более 140 помощников машинистов. Во время обучения сотрудники локомотивных бригад надевали очки виртуальной реальности, которые переносили их в точную копию кабины электропоезда.

За полтора часа тренинга машинисты и их помощники должны были решить ряд практических проблем: незапланированный срыв стоп-крана, лопнувшие рельсы и другие.

Контроль обучающего процесса осуществляли специалисты по технической учебе, они комментировали действия учащихся и давали рекомендации.

В рамках корпоративной программы «Школа машинистов» сотрудники ЦППК могут пройти подготовку или переподготовку по профессии «Машинист электропоезда» в профильных учебных заведениях.

Кроме того, компания запустила специальную программу по переподготовке машинистов электровозов. После обучения 100 выпускников будут приняты на должность помощника машиниста, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее в ЦППК рассказали, каких необычных животных в 2020 году перевозили пассажиры.

Читайте также: Более 580 тысяч детей перевезли поезда ЦППК в 2020 году

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