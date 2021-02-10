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Названы семь признаков тихого инсульта
Фото: pexels.com/pixabay.com

Названы семь признаков тихого инсульта

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач-невролог Аминат Долова рассказала о признаках тихого инсульта.

По ее словам тихим (немым) инсультом называется острое нарушение кровообращения мозга, в результате которого не отмечается выраженной клинической симптоматики. Его чаще всего диагностируют ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга, пояснила врач.

Аминат Долова отметила, что это не всегда проходит бессимптомно. На немой инсульт могут указывать внезапное головокружение, нарушение походки, зрения, развитие косоглазия. Также признаками тихого инсульта могут быть потеря четкой речи, появившаяся асимметрия лица, ощущение онемения, а также чувство слабости в конечностях.

После появления подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу и выяснить причину подобного самочувствия, посоветовала медик в беседе с АиФ.

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