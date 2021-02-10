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Эксперт объяснила, какие маски нельзя стирать
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эксперт объяснила, какие маски нельзя стирать

Татьяна Плотникова

Общество

Медицинские маски из нетканого материала после стирки теряют способность защищать человека от инфицирования, поэтому использовать их повторно не имеет смысла. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Эксперт отметила, что современные маски изготавливают из мелтблауна или спанбонда — это нетканые материалы с очень маленькими отверстиями, что позволяет эффективно задерживать вирус. Кроме того, данные материалы не дают маске пропитываться влагой, которая сокращала бы фильтрующую активность.

Как правило, нетканые маски являются одноразовыми, что указывается в инструкции. Менять их следует обычно каждые два часа.

— Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим, — подчеркнула специалист.

Велданова также рассказала со ссылкой на результаты исследований, что тканевые маски показали себя менее эффективными для защиты от возбудителей заболеваний, чем средства из нетканых материалов.

Наиболее неэффективными оказались марлевые маски, однако в отсутствие иных вариантов можно носить и их, в том числе многократно, регулярно стирая, цитирует Велданову РИА Новости.

Ранее Велданова рассказала, кому и по какой причине не следует носить респираторы без соответствующей рекомендации врача.

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