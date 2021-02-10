Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы риски ношения респиратора без рекомендации врача
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Названы риски ношения респиратора без рекомендации врача

Татьяна Плотникова

Общество

Использование респираторов в качестве профилактической меры в период пандемии коронавирусной инфекции может оказаться опасным для некоторых категорий людей. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Эксперт пояснила, что в респираторах тяжело дышать, особенно если носить их продолжительное время. По этой причине использование подобных защитных средств людьми с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы рекомендуется только после консультации с врачом.

В группу риска также входят лица с некоторыми психическими расстройствами, отметила Велданова.

Специалист также указала, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами. Это ухудшает защитные свойства респираторов. Для лучшего прилегания их нужно подгонять под характеристики лица, что требует определенных навыков.

Кроме того, респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр, рассказала Велданова в интервью РИА Новости.

Ранее врач-иммунолог рассказал о «реактивной депрессии» из-за ношения респираторов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Прогнозы экспертов: как долго продлится масочный режим

мнение экспертовкоронавирусреспиратор
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте