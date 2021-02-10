Названы риски ношения респиратора без рекомендации врача

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Использование респираторов в качестве профилактической меры в период пандемии коронавирусной инфекции может оказаться опасным для некоторых категорий людей. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Эксперт пояснила, что в респираторах тяжело дышать, особенно если носить их продолжительное время. По этой причине использование подобных защитных средств людьми с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы рекомендуется только после консультации с врачом.

В группу риска также входят лица с некоторыми психическими расстройствами, отметила Велданова.

Специалист также указала, что респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами. Это ухудшает защитные свойства респираторов. Для лучшего прилегания их нужно подгонять под характеристики лица, что требует определенных навыков.

Кроме того, респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр, рассказала Велданова в интервью РИА Новости.

Ранее врач-иммунолог рассказал о «реактивной депрессии» из-за ношения респираторов.

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