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Иммунолог рассказал о «реактивной депрессии» из-за ношения респираторов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунолог рассказал о «реактивной депрессии» из-за ношения респираторов

Руслан Давлетшин

Здоровье

Ужесточение масочного режима во время пандемии COVID-19, вплоть до обязанностей в некоторых странах носить по две гигиенические маски или респираторы типа FFP2 и KN95 с высокой степенью защиты, наносит ущерб состоянию людей, в первую очередь психологический. Так считает иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Это приведет к негативным последствиям в виде реактивной депрессии, поскольку такие средства защиты должны использовать профессионалы в местах высокой вероятности заражения. А требование, например, немецких властей, о ношении населением профессиональных средств защиты можно расценить как проявление паники. Обычных гигиенических масок в людных местах вполне достаточно. А нужно совершенствовать лечение и медицинскую систему, чтобы были свободные койки, лекарства и врачи, чтобы люди не умирали, — сказал врач в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Маски типа FFP2 и KN95, которые требуют носить в некоторых странах Европы, целесообразны в условиях высокой концентрации вируса, отметил эксперт.

— А такие условия есть только в «красной зоне» госпиталей, где происходит непосредственный контакт медицинского персонала с заболевшими. Поэтому носить их в самолетах, как это обязывают делать в некоторых европейских странах, или за пределами больниц — глупо, — добавил специалист.

По словам Жемчугова, обычные маски также снижают концентрацию вируса, который человек вдыхает, и в повседневной жизни этого достаточно, чтобы не заболеть.

Обязательство носить профессиональные маски респираторного типа вводилось лишь в западных странах. В России таких мер борьбы с эпидемией коронавируса не предпринималось. В нашей стране по-прежнему можно ходить в любых тканых масках.

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