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Россияне признались, с представителями каких профессий хотели бы построить отношения
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россияне признались, с представителями каких профессий хотели бы построить отношения

Виктория Родимкина

Общество

В преддверии Дня Святого Валентина россияне рассказали, представителей каких профессий они хотели бы видеть в качестве своей второй половинки. Это следует из опроса, проведенного сервисом Работа.ру.

В исследовании поучаствовали свыше 3,5 тысячи пользователей из всех регионов России. Опрос провели в феврале 2021 года.

Так, большинство опрошенных — 62 процента — хотели бы встречаться с предпринимателем. Чуть меньше — 57 процентов опрошенных — желали бы построить отношения с врачами, а 45 процентов респондентов проголосовали за IT-специалистов.

Помимо этого, 45 процентов россиян выбрали в качестве партнера инженеров, а 42 процента проголосовали за преподавателей. Треть проголосовавших не против романа с банкирами, еще столько же — с поварами. Около 28 процентов пользователей хотели бы развить отношения с президентом, а 27 процентов — с дипломатом.

Кроме того, привлекательными россияне посчитали актеров, музыкантов, дизайнеров, спортсменов, ученых и министров, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Опрос: более половины россиян низко оценивают свои знания в области IT

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