Доктор Мясников объяснил, когда боль в горле смертельно опасна

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каком случае боль в горле может привести к летальному исходу.

По его словам, гражданам стоит незамедлительно обратиться к медикам при симптомах поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой, которая может спровоцировать воспаление надгортанника.

В этом случае у пациента голос становится сиплым.

— Как говорят — голос, как горячей картошки съел. Начинает течь слюна. Это все очень опасные симптомы, — рассказал доктор в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Мясников пояснил, что хирургическое вмешательство необходимо при перенесенном ранее абсцессе. Также оно показано, если стрептококковая инфекция появляется больше семи раз в год.

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