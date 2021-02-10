Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Мясников объяснил, когда боль в горле смертельно опасна
Фото: pixabay.com

Доктор Мясников объяснил, когда боль в горле смертельно опасна

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каком случае боль в горле может привести к летальному исходу.

По его словам, гражданам стоит незамедлительно обратиться к медикам при симптомах поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой, которая может спровоцировать воспаление надгортанника.

В этом случае у пациента голос становится сиплым.

— Как говорят — голос, как горячей картошки съел. Начинает течь слюна. Это все очень опасные симптомы, — рассказал доктор в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Мясников пояснил, что хирургическое вмешательство необходимо при перенесенном ранее абсцессе. Также оно показано, если стрептококковая инфекция появляется больше семи раз в год.

Читайте также: Названы семь признаков тихого инсульта

больАлександр Мясниковздоровье
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте