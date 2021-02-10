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Дочь Ларисы Гузеевой перенесла новую операцию
Фото: youtube.com/СЕГОДНЯ

Дочь Ларисы Гузеевой перенесла новую операцию

Анастасия Чанцева

Звезды

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова опубликовала в личном блоге видео из клиники, где ей провели операцию на ноге.

— Дорогие, просто упала в гололед в ноябре, и еще потом несколько раз. Спасибо за поддержку еще миллион раз! — поделилась Бухарова на своей странице в Instagram.

Напомним, несколько месяцев назад 20-летней дочери телеведущей уже удаляли две доброкачественные опухоли яичника.

Также Ольге пришлось пройти гормональную терапию. По этой причине она набрала лишний вес и впала в глубокую депрессию.

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