Дочь Ларисы Гузеевой перенесла новую операцию

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Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова опубликовала в личном блоге видео из клиники, где ей провели операцию на ноге.

— Дорогие, просто упала в гололед в ноябре, и еще потом несколько раз. Спасибо за поддержку еще миллион раз! — поделилась Бухарова на своей странице в Instagram.

Напомним, несколько месяцев назад 20-летней дочери телеведущей уже удаляли две доброкачественные опухоли яичника.

Также Ольге пришлось пройти гормональную терапию. По этой причине она набрала лишний вес и впала в глубокую депрессию.

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