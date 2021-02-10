Число выявленных случаев коронавируса в России превысило четыре миллиона

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции превысило четыре миллиона. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 10 февраля.

Уточняется, что за минувшие сутки в стране выявили 14 494 новых случая COVID-19, за все время пандемии в РФ зафиксировали 4 012 710 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным специалистов, у 10,1 процента от числа выявленных за сутки случаев не было клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса скончались 536 человек, вылечились 22 575 пациентов.

За весь период в России умерли 78 134 человека, заразившихся COVID-19, вылечился от инфекции 3 516 461 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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