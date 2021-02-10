ВОЗ отметила спад заболеваемости коронавирусом четвертую неделю подряд

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в мире сокращается четвертую неделю подряд. Об этом в среду, 10 февраля, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 1 по 7 февраля число случаев COVID-19 уменьшилось на 17 процентов, до 3 153 426, относительно предыдущей недели.

Количество летальных исходов сократилось на десять процентов, до 88 369, по сравнению с предыдущей неделей.

Таким образом, с начала пандемии до 7 февраля в мире зарегистрировано 105 429 382 случая инфицирования коронавирусом и 2 302 614 летальных исходов среди пациентов с таким диагнозом.

Наиболее заметно сократилось число новых случаев COVID-19 в Африке (на 22 процента), Европе (на 19 процентов), Северной и Южной Америке (на 17 процентов), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за сутки в мире выявлено 304 166 новых случаев заболевания, умер 8021 пациент. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (154 189), Европу (92 152) и Юго-Восточную Азию (22 558).

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