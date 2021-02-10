Число случаев COVID-19 в Испании превысило три миллиона

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В Испании за весь период пандемии коронавирусной инфекции было выявлено 3 005 487 случаев заболевания. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает национальное министерство здравоохранения.

По официальным данным, за минувшие две недели в Испании выявили почти 300 тысяч случаев инфицирования, что составляет примерно 630 заболевших на 100 тысяч человек населения страны.

Лишь за последние сутки число случаев заражения коронавирусом составило 16,4 тысячи. Количество летальных исходов выросло за 24 часа на 766, за неделю — на 1698. К настоящему времени в Испании скончались свыше 63 тысяч пациентов с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за сутки в мире выявлено 304 166 новых случаев заболевания, умер 8021 пациент. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (154 189), Европу (92 152) и Юго-Восточную Азию (22 558).

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