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Еще один штамм коронавируса обнаружили в Великобритании
Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Еще один штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

Татьяна Плотникова

Общество

Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в английском графстве Бристоль. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при министерстве здравоохранения Великобритании.

Согласно докладу ведомства, новый штамм COVID-19 отличается от ранее выявленного на юго-востоке страны наличием мутации Е484К в шиповидном белке. Она имеется также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

Данный новый штамм включен британскими учеными в категорию мутаций коронавируса, внушающих беспокойство.

Кроме того, специалисты выявили еще один штамм COVID-19 в Ливерпуле, его пока характеризуют как «изучаемый вариант», сообщает ТАСС.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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