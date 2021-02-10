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В Госдуме рассказали, каких медицинских специалистов не хватает в РФ
Фото: pexels.com/pixabay.com

В Госдуме рассказали, каких медицинских специалистов не хватает в РФ

Анастасия Чанцева

Общество

Дефицит медицинского персонала наблюдается в России. Особенно в области здравоохранения не хватает психиатров, инфекционистов, педиатров и участковых врачей, а также акушерок, фельдшеров и медсестер. Об этом NEWS.ru сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Отмечается также профицит гинекологов и урологов. Множество студентов выбирают именно эти специальности из-за их востребованности. Они также приносят высокой доход.

В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что в нашей стране не хватает квалифицированных специалистов в области клинической фармакологии, реаниматологов, диетологов, анестезиологов, детских психиатров и психиатров.

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медикинехватка кадровГосдума РФ
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