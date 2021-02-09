Экзамены красной зоны: как студенты-медики работают в коронавирусных госпиталях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пандемия понемногу отступает, и Москва возвращается к нормальной жизни. 15 госпиталей, работавших с больными COVID-19, скоро приступят к лечению пациентов по обычному профилю. Вернутся к учебе и основной работе многие студенты-медики и ординаторы, которые включились в борьбу с коронавирусом. Их помощь, особенно на пике пандемии, позволила облегчить нагрузку на медицинский персонал, который работал в те дни на пределе возможностей.

Лучшая практика

Студент шестого курса Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Кирилл Королев работает в терапевтическом отделении COVID-центра Городской клинической больницы № 67 — резервном госпитале в Крылатском.

— Я получил сертификат по сестринскому делу и начал работать в должности медбрата в «красной» зоне COVID-центра, — рассказывает он.

Кирилл успешно совмещает работу с учебой, в период пандемии сдал экзамены и зачеты. Отмечает, что многие студенты его факультета, как и он, работают в COVID-центрах Москвы.

— В «красную» зону было нестрашно идти, скорее наоборот: видя происходящее, очень хотелось не сидеть без дела дома, а помогать, — говорит он. — Работа началась без раскачки. Приходилось все схватывать буквально на лету: изучать структуру медицинского центра, порядок работы отделения, технику надевания средств индивидуальной защиты. Нужно было понимать, что делать, куда идти, к кому обращаться.

Когда дело дошло до медицинской работы, стало попроще — знания очень помогли.

За три смены Кирилл уже полностью освоился, и работа пошла более спокойно, появилась уверенность в действиях.

— Работа в крупном медицинском центре — огромная практика, — продолжает он. — У меня очень сильно прокачались фармацевтические знания: названия лекарственных препаратов, их специфика, назначение. Конечно, колоссальный опыт я получил в работе с пациентами — выполнение инъекций, установка катетеров. Наблюдая за врачами, научился действовать в различных экстренных ситуациях.

Врачи, которые работают с молодыми людьми, знают, что совсем скоро они станут их коллегами, и относятся к студентам очень внимательно, объясняют подробно все свои решения и действия, всегда отвечают на вопросы.

Кроме того, часто пациенты с COVID-19 имеют массу сопутствующих патологий, бывают пациенты, нуждающиеся в хирургической помощи.

Представитель династии

Студент четвертого курса стоматологического факультета РУДН Андрей Боярин работает в должности медбрата приемного отделения в резервном госпитале в Крылатском с момента его открытия. На равных со специалистами среднего медперсонала он выполняет весь функционал медбрата на всем протяжении процесса приема пациента от поступления в госпиталь до размещения в отделении.

Андрей принадлежит к медицинской династии. Его отец сейчас также работает в «красной» зоне COVID-центра. Родители к решению Андрея отнеслись с пониманием. А сам он рассказал, что, видя пример близких, не мог оставаться в стороне и поступил на работу, чтобы помогать врачам.

— Перед входом в «красную» зону мы прошли подробный инструктаж эпидемиологов, отработали технику надевания и снимания средств индивидуальной защиты, выучили правила безопасности при нахождении в «красной» зоне. Я был уверен, что точное соблюдение этих правил защищает от вируса, — говорит Андрей. — С первых дней работы я был направлен в приемное отделение. До начала работы в госпитале я проходил практику в медицинских стационарах и поликлиниках, поэтому работа с пациентами для меня не стала чем-то новым.

Госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» по оснащенности не уступает полноценному медицинскому центру. Благодаря используемым цифровым технологиям оформление больных проходит очень быстро — в приемном отделении пациент проводит не более 10 минут.

— Здесь мы работаем с электронными историями болезни пациентов — это очень удобно. При поступлении каждый пациент получает браслет с QR-кодом, с помощью которого врач моментально получает доступ к его медицинским данным, — продолжает Андрей Боярин. — Например, ЭКГ делается с помощью специального пояса, который накладывается на пациента за секунду. Работать с такими гаджетами — очень интересно!

Врачи всегда помогают, подсказывают. Наблюдая за их работой, молодой человек учится оценивать тяжесть состояния поступающих пациентов, действовать в сложных ситуациях.

— Еще один навык, который я приобрел здесь, — общение с пациентами. Мы понимаем, что COVID-19 — это не только физическое, но и психологическое испытание для человека, поэтому стараемся быть максимально внимательными к нашим пациентам, поддерживать их эмоционально, — говорит будущий врач.

Никакого страха

Пятикурсница Клинического института детского здоровья Анна Белецкая сейчас работает медицинской сестрой 6-го терапевтического отделения резервного госпиталя в Сокольниках.

Фото: Из личного архива Анны Белецкой

— Никакого страха перед «красной» зоной я не испытывала. Скорее наоборот, считала минуты перед тем, как у меня появится возможность надеть костюм и отправиться к своим первым пациентам, — отмечает девушка. — С первых же дней я с полной отдачей погрузилась в работу. Трудно было сразу понять, что к чему, но я быстро освоилась. Три раза в день производила измерение физиологических показателей пациентов, работала с листами назначений, общалась с больными. Старалась к каждому найти индивидуальный подход.

Опытные медсестры и врачи охотно помогали Анне в освоении новых навыков.

— Первая сборка системы и первое внутривенное вливание лекарственного средства. Первые измерения глюкозы крови и инъекции инсулина. Много чего было впервые в жизни, даже первая клизма, — перечисляет она.

Знания, которые дал ей Сеченовский университет, помогают не только с практической точки зрения, но и с теоретической. Пациенты часто интересуются своим здоровьем у медсестер, которые всегда находятся рядом.

— Я рада, что могу объяснить больным результаты их анализов, механизм действия лекарств, а самое главное, процессы, которые происходят в их организме, — продолжает она. — Такая работа учит не только сталкиваться с трудностями, но и быстро реагировать на происходящее. Опытные врачи показали на своем примере, сколько нужно сил и времени отдать на выздоровление пациента. Научили общаться с больными грамотно, учитывая все аспекты медицинской этики.

Полезный опыт

Анна Серова работает в резервном госпитале в Сокольниках медсестрой приемного отделения. В ее обязанности входят первичный осмотр (давление, сатурация, измерение температуры), внутривенный забор крови и взятие мазка на ПЦР.

— В «красную» зону идти было нестрашно. Я понимала, что искренне этого хочу, что мне просто необходимо находиться «здесь и сейчас», необходимо быть рядом с врачами, которые, так же как и я, не испугались и решили помогать людям справиться с коронавирусом, — признается она. — Первые дни на работе, не скрою, были тяжелыми. Новое место, новые обязанности, новый коллектив. Я очень переживала, что не справлюсь. Но с первых минут работы заведующая отделением, старшая медицинская сестра, коллеги развеяли мои страхи. Благодаря им, их поддержке я быстро влилась в процесс, и мне уже были нипочем никакие трудности.

Добавляет, что в приемном отделении резервного госпиталя в Сокольниках в первую очередь благодаря ежедневной практике усовершенствовалась в области сестринского дела. Совместно с врачами она участвовала в сборе анамнеза, жалоб, оценивала клиническое состояние, используя методы обследования, такие как измерение артериального давления, пульса, сатурации, снятие ЭКГ.

— Думаю, что мне это обязательно пригодится в будущем, уже в моей врачебной практике, — говорит Анна. — Считаю, что такая работа учит справляться с трудностями. Не в одиночку, а всем вместе. Мне безмерно повезло, что я работаю именно здесь. Ведь коллектив, в который я попала, оказался безумно сплоченным. Это касается не только медсестер, но и врачей. Восхищают слаженность их работы и взаимопонимание среди сотрудников приемного отделения.

Мы как будто знаем друг друга уже много лет и можем общаться на различные темы, начиная с историй со студенческих времен и заканчивая интереснейшими случаями из врачебной практики. Они рассказывают все как есть на самом деле, как строится работа врача в реальной жизни. Эти беседы помогают многое для себя понять, что-то перенять, что-то узнать новое.

Система защиты

Младшая медсестра по уходу за больными, пятикурсница РНИМУ имени Пирогова Анастасия Сивик работает в инфекционном отделении резервного госпиталя АТЦ «Москва». Она отмечает, что работа в средствах индивидуальной защиты намного усложняет проведение любой манипуляции, даже самой простой.

— Прошло несколько смен, прежде чем я привыкла и начала чувствовать себя более или менее комфортно в них, — говорит она. — В первые дни работы столкнулись с большим количеством пациентов, каждый из которых требует внимания, ухода.

Большую роль играет психологический фактор: кому-то вполне комфортно находиться в госпитале, а кто-то испытывает тревогу, страх перед болезнью — именно такие пациенты нуждаются не только в оказании врачебной помощи, но и в поддержке со стороны медицинского персонала.

— К большому счастью, в университете меня научили всем необходимым навыкам и манипуляциям, поэтому волнения и неуверенности не возникало. Однако в любой профессии важен опыт, и именно здесь я получила его сполна, — продолжает она. — Возможно, в начале работы у меня уходило больше времени на любую манипуляцию, но теперь приобретенные навыки помогают мне быстрее справляться с поставленными целями.

Фото: Из личного архива Анастасии Сивик

По ее словам, работа в инфекционном отделении учит быстрому принятию решений.

— Если человек идет работать сюда, он должен изначально осознавать, какая ответственность ложится на его плечи, — подчеркивает девушка. — Здесь здоровье пациента напрямую зависит от работы всего медицинского персонала, задействованного в его лечении. Каждое назначение для него очень важно и требует обязательного выполнения в поставленные сроки. Учитывая то, что сама я почти окончила университет, было легко найти общий язык с врачами — понимали друг друга с полуслова.

Важная взаимосвязь

В резервном госпитале в АТЦ «Москва» работала и пятикурсница МГМСУ имени Евдокимова Алена Платонова. Она была младшей медсестрой по уходу за больными в приемном отделении.

— О том, что набирают сотрудников в АТЦ «Москва», узнала от руководства с предыдущего места работы, — рассказывает девушка. — Работа в «красной» зоне меня нисколько не напугала, а наоборот, захотелось быстрее окунуться в эту новую сложную работу. В первые дни чувствовала скованность, но она быстро исчезла. В первую же смену обучилась всем своим обязанностям.

Чаще пациенты жалуются на сильную слабость, упадок сил, которые ранее им были незнакомы. По словам Алены, часто поступающие в приемное отделение встревожены, нервозны.

— Мне, как медработнику, первоначально предстояло успокоить пациента, — отмечает она. — Именно это научило меня искать компромисс в любой ситуации, компетенция в работе должна была быть на высоте. Случались и экстренные ситуации, как, например, эпилептический приступ у пациентки. Так что мне приходилось оказывать и первую медицинскую помощь вместе с врачами.

Важной частью, по словам Алены, была взаимосвязь с врачами приемного отделения.

Фото: Из личного архива Платоновой Алены

— Была возможность слушать, как врач собирает анамнез у пациента, — продолжает она. — Если у меня оставались вопросы по поводу какого-то осложнения, болезни пациента, всегда можно было расспросить врача и пополнить свои знания в медицине. А еще я поняла, что очень важно расположить пациента к себе, чтобы был продуктивный и качественный диалог.

Если выдавалось свободное время после выполнения обязанностей на своем основном месте работа, Алена осваивала и базовые навыки медсестры в процедурном кабинете: взятие крови, снятие электрокардиографии, проведение пульсоксиметрии, измерение артериального давления и температуры. Всему этому девушка научилась на практике. Сейчас она вернулась к учебе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В период первой волны заболеваемости весной и летом в городские больницы и поликлиники пришли свыше 8 тысяч студентов и ординаторов. В осенне-зимний период, когда число заболевших выросло, их количество увеличилось до 11 тысяч, среди которых 4829 студентов вузов, 1002 ординатора, 4581 студент колледжей. Еще 715 студентов-медиков оказывали помощь как волонтеры. В медучреждениях продолжают трудиться почти 4 тысячи студентов и ординаторов.

ЦИТАТА

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ:

— По решению правительства и оперативного штаба к оказанию медицинской помощи привлечены почти 55 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов, а также клинических ординаторов.

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