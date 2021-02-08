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Фальков: Отсутствие прививки от COVID-19 не будет причиной для ограничений студента
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Фальков: Отсутствие прививки от COVID-19 не будет причиной для ограничений студента

Кирилл Николаев

Образование

Отсутствие прививки от коронавирусной инфекции не будет причиной для недопуска к сессии или каких-то ограничений студента. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, задача любого университета — дать студенту самое современное знание. Образовательным учреждениям важно обеспечить качество и контроль усвоения знаний.

— И только за это в первую очередь студента, как мы знаем, могут отчислить, и это в первую очередь должно быть в фокусе внимания университета, — отметил Фальков.

Он подчеркнул, что корпусы многих российских вузов расположены в городах. Именно поэтому нет принципиальной необходимости размещать пункты вакцинации в самом университете. Фальков также напомнил, что главный из принципов вакцинации — добровольность.

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российские студентывакцинацияМинобрнауки
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