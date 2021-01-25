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Глава Минобрнауки рассказал, когда вузы РФ смогут вернуться к очному обучению
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Минобрнауки рассказал, когда вузы РФ смогут вернуться к очному обучению

Юлия Ямпольская

Образование

Ситуация во многих российских городах позволяет вузам вернуться к очному обучению в ближайшее время. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он также выразил надежду, что у студентов будет больше возможностей для общения со сверстниками после возвращения с каникул.

— В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения — ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет, — цитирует Фалькова РИА Новости.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, когда вузы Москвы вернутся к очному обучению.

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Читайте также: После удаленки: московские школьники рассказали, как проходит очное обучение

обучениевузы РФМинобрнауки
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