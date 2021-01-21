Ректор МГУ рассказал, когда вузы Москвы могут вернуться к очному обучению

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Университеты Москвы и Санкт-Петербурга, скорее всего, вернутся к очному формату обучения после 6 февраля. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий в эфире телеканала «Россия-1».

— Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с элементами дистанционного, — заявил Садовничий.

Ранее стало известно, что дистанционное обучение для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля. Льготный проезд на общественном транспорте для учащихся вузов останется заблокирован.

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