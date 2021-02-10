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«Богиня»: Поклонники восхитились образом Чеховой
Фото: instagram.com/achekhova

«Богиня»: Поклонники восхитились образом Чеховой

Анастасия Чанцева

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте фотографию в новом образе, удивив своих подписчиков.

«Богиня»; «Обворожительная»; «Очень стильно»; «Огонь»; «Красотка просто нереальная», - отреагировали на новую публикацию звезды ее поклонники.

Напомним, ранее Анфиса Чехова опубликовала в Instagram «фото без всего». Телеведущая предстала перед своими поклонниками без фильтров и фотошопа.

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звездыАнфиса Чеховафото
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