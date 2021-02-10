Полиция задержала двух мужчин, похитивших иномарку на юге столицы

Полиция Москвы провела рейд по выявлению курящих в неустановленных местах. / Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Россия, Москва, улица Газопровод Карта всех событий

Стражи порядка задержали двух мужчин, открыто похитивших иномарку на юге столицы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Уточняется, что преступление произошло возле одного из домов на улице Газопровод в Южном Чертаново. Двое мужчин представились владельцу Porsche Cayenne потенциальным покупателями. До этого они связались с москвичом, разместившим объявление о продаже автомобиля в интернете, по телефону. Под предлогом тестовой поездки один из мнимых покупателей сел за руль, а другой — на заднем сидении. Затем они, угрожая ножом и пистолетом, потребовали у владельца документы на машину и скрылись в неизвестном направлении.

Оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемых.

— Ими оказались 23-летний и 26-летний приезжие, — цитирует Васенина агентство «Москва».

Также полицейские изъяли похищенный автомобиль, стоимость которого оценивается в один миллион рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые в похищении арестованы.

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