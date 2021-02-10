Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция задержала двух мужчин, похитивших иномарку на юге столицы
Полиция Москвы провела рейд по выявлению курящих в неустановленных местах. / Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Полиция задержала двух мужчин, похитивших иномарку на юге столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод Карта всех событий

Стражи порядка задержали двух мужчин, открыто похитивших иномарку на юге столицы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Уточняется, что преступление произошло возле одного из домов на улице Газопровод в Южном Чертаново. Двое мужчин представились владельцу Porsche Cayenne потенциальным покупателями. До этого они связались с москвичом, разместившим объявление о продаже автомобиля в интернете, по телефону. Под предлогом тестовой поездки один из мнимых покупателей сел за руль, а другой — на заднем сидении. Затем они, угрожая ножом и пистолетом, потребовали у владельца документы на машину и скрылись в неизвестном направлении.

Оперативникам удалось вычислить и задержать подозреваемых.

— Ими оказались 23-летний и 26-летний приезжие, — цитирует Васенина агентство «Москва».

Также полицейские изъяли похищенный автомобиль, стоимость которого оценивается в один миллион рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые в похищении арестованы.

Читайте также: Подозреваемого в расчленении женщины задержали в Ленинградской области

похитителиполициязадержание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Все мнения
О проекте