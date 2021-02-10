Московский Центр реабилитации инвалидов «Ремесла» поучаствует во всероссийской выставке
Московский Центр реабилитации инвалидов «Ремесла» представит работы своих подопечных на III Всероссийской выставке-ярмарке народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль». Об этом сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в среду, 10 февраля.
Выставка пройдет с 10 по 14 февраля в рамках Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия».
В пресс-службе отметили, что столичный центр помогает людям с инвалидностью осваивать несколько видов творческой деятельности. Кроме того, воспитанники могут изготавливать продукцию для ее реализации на столичных выставках-продажах. После продажи изделий подопечные центра получают денежное вознаграждение.
На всероссийской выставке будут представлены текстильные игрушки, броши, цветы из полимерной глины, гончарные изделия, мыло ручной работы, расписные изделия из дерева и другие работы.
Директор центра Татьяна Шинкарева отметила, что каждая представленная на мероприятии вещь повышает мотивацию воспитанников.
Работы будут представлены в Выставочном центре «Гостиный двор».
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