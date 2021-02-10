Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский Центр реабилитации инвалидов «Ремесла» поучаствует во всероссийской выставке
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Московский Центр реабилитации инвалидов «Ремесла» поучаствует во всероссийской выставке

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Ильинка, 4Карта всех событий

Московский Центр реабилитации инвалидов «Ремесла» представит работы своих подопечных на III Всероссийской выставке-ярмарке народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль». Об этом сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в среду, 10 февраля.

Выставка пройдет с 10 по 14 февраля в рамках Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия».

В пресс-службе отметили, что столичный центр помогает людям с инвалидностью осваивать несколько видов творческой деятельности. Кроме того, воспитанники могут изготавливать продукцию для ее реализации на столичных выставках-продажах. После продажи изделий подопечные центра получают денежное вознаграждение.

На всероссийской выставке будут представлены текстильные игрушки, броши, цветы из полимерной глины, гончарные изделия, мыло ручной работы, расписные изделия из дерева и другие работы.

Директор центра Татьяна Шинкарева отметила, что каждая представленная на мероприятии вещь повышает мотивацию воспитанников.

Работы будут представлены в Выставочном центре «Гостиный двор».

Читайте также: Прием заявок на конкурс архитектурных, дизайнерских и ландшафтных проектов открылся в столице

ярмаркапомощьвыставка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Все мнения
О проекте