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Почти 400 компаний подали заявки на участие в треке «Московский акселератор»
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Почти 400 компаний подали заявки на участие в треке «Московский акселератор»

Анастасия Колоскова

Город

Свыше 390 инновационных компаний подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» для строительных стартапов. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, несмотря на то, что трек работает всего чуть более года, он уже зарекомендовал себя как эффективная мера поддержки бизнеса.

— За это время участники программы запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Алексея Фурсина.

Технологические компании смогут развивать проекты под руководством опытных трекеров и менторов в течение десяти недель. Наиболее перспективные из них смогут запустить пилот на промышленных площадках.

Уточняется, что пятый трек программы начался 9 февраля. В нем принимают участие 30 стартапов в сферах строительных и инжиниринговых технологий (BuildTech). Реализацией проекта занимаются Агентство инноваций Москвы и фонд «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что почти 66 процентов подавших заявки стартапов разрабатывают IT-решения для автоматизации инжиниринговых процессов. Около 7 процентов работают в сфере пожарной безопасности и антикоррозионной защиты. Еще около 5 процентов разрабатывают комплексные решения для «Умного города».

Акселерационная программа будет длиться до 20 апреля и включит экспертные встречи с партнерами трека, менторские часы, коуч-сессии и воркшопы.

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