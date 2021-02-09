Перешли на цифру: как работают московские электронные сервисы

Руководитель курсов по кибербезопасности столичного центра «Моя карьера» Татьяна Дорохова помогает москвичам лучше ориентироваться в цифровом пространстве, защищать свои электронные данные и не попадаться на уловки мошенников / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 9 февраля, в Москве прошел форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. Ключевыми темами стали защита персональных данных и способы борьбы с киберугрозами.

Форум цифровой безопасности завершает 14-ю Неделю безопасного рунета — главного в России события, посвященного проблеме кибербезопасности. На форуме озвучили статистику и аналитику данных по теме за прошлый год, обсудили инициативы в области защиты персональных данных, а также проблемы дистанционного образования.

В Москве информационную инфраструктуру активно развивают последние несколько лет. Причем городские услуги и сервисы начали постепенно переводить в цифру задолго до пандемии. И когда у граждан возникла необходимость удаленного взаимодействия с госучреждениями, у города уже имелся свой отлаженный алгоритм действий.

Сейчас специалисты в столичной IT-инфраструктуре выделяют ряд мегапроектов, которые явно вскоре выйдут на всероссийский уровень. К примеру, «Московская электронная школа (МЭШ)», которая включает в себя электронный дневник и журнал, цифровые учебные пособия, оборудование для учебных классов, электронные уроки.

— Налаженная IT-инфраструктура города позволила школьникам не прерывать учебный процесс. С помощью информационных систем за время пандемии было проведено более 4 миллионов уроков, — рассказывает заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Электронная медкарта и ЕМИАС дали возможность людям оперативно получать результаты анализов из поликлиник, записываться на прием удаленно.

Еще пример: система checkin и QR-кодов для общепита из обязательной перешла в формат рекомендательной, но ею успешно продолжают пользоваться.

Как отметили эксперты на конференции, при всем ужасе пандемии она стала катализатором развития и использования цифровых сервисов. Люди, которые не знали или не доверяли электронному способу получения услуг, начали активно пользоваться им.

Развитие цифровых сервисов также сопряжено с хранением и защитой персональных данных. Городские системы систематически подвергаются кибератакам, однако ни одного серьезного случая хищения информации за последние годы зафиксировано не было.

— Для разработки инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, создана группа при нашем комитете, — отметил на конференции председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Александр Хинштейн.

Другая сторона кибербезопасности — правильное поведение в сети, которому можно научиться. Например, сейчас специалисты столичного центра «Моя карьера» проводят цикл занятий по кибербезопасности для всех желающих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 70 процентов москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день. Портал mos.ru предоставляет свыше 380 электронных услуг и сервисов. Только в 2020 году москвичи около 60 миллионов раз воспользовались онлайн-услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Через приложение «Моя Москва» в 2020 году москвичи получали свыше 500 тысяч услуг в месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:

— В России об информационной безопасности заговорили более 20 лет назад, но резкий рост популярности этой темы мы заметили пять-семь лет назад. Мы видим, какую роль начинают играть цифровые профили, они есть почти у каждого жителя Земли.

Цифровая экономика — это реальный переход бизнес-процессов в интернет. И большую ценность начинают представлять данные. Пандемия еще сильнее повлияла на развитие информационных технологий. Любой масштабный процесс несет колоссальные риски, нам важно их оценить и понять, как с ними бороться.

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