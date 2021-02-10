СК возбудил уголовное дело после гибели трех пациентов в больнице Подмосковья

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациентов в коронавирусном отделении Никольской больницы в подмосковном городе Одинцово. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, возможной причиной смерти людей стало отключение системы подачи кислорода.

Ранее в СМИ появились сообщения, что три пациента Никольской больницы скончались, по предварительной информации, после отключения оборудования подачи кислорода.

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