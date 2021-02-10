Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК возбудил уголовное дело после гибели трех пациентов в больнице Подмосковья
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело после гибели трех пациентов в больнице Подмосковья

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациентов в коронавирусном отделении Никольской больницы в подмосковном городе Одинцово. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, возможной причиной смерти людей стало отключение системы подачи кислорода.

Ранее в СМИ появились сообщения, что три пациента Никольской больницы скончались, по предварительной информации, после отключения оборудования подачи кислорода.

Читайте также: Росздравнадзор проведет проверку после гибели трех пациентов в больнице Подмосковья

уголовное делоГСУ СК РФМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет в кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Все мнения
О проекте