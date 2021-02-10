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Росздравнадзор проведет проверку после гибели трех пациентов в больнице Подмосковья
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Росздравнадзор проведет проверку после гибели трех пациентов в больнице Подмосковья

Виктория Родимкина

Происшествия

Росздравнадзор проведет проверку после гибели трех пациентов с коронавирусом в больнице в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 10 февраля.

Ранее в СМИ появились сообщения, что три пациента Никольской больницы скончались, предварительно, после отключения оборудования подачи кислорода.

Пресс-служба Росздравнадзора по Московской области сообщила, что провести проверку поручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове, — говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ сообщила о спаде заболеваемости коронавирусом в мире четвертую неделю подряд.

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