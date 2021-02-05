Минэкономразвития заявило, что следит за ситуацией с ценами на лекарства в России

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Министерство экономического развития Российской Федерации следит за ситуацией с ценами на лекарства в стране. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.

По ее словам, Минэкономразвития докладывает Министерству здравоохранения России и Росздравнадзору о рисках и колебаниях на фармацевтическом рынке для проработки и принятия сдерживающих мер, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в январе цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) выросли на 0,1 процента. Стоимость лекарств, которые не относятся к ЖНВЛП, увеличились на 0,9 процента.

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