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Минэкономразвития заявило, что следит за ситуацией с ценами на лекарства в России
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Минэкономразвития заявило, что следит за ситуацией с ценами на лекарства в России

Кирилл Николаев

Общество

Министерство экономического развития Российской Федерации следит за ситуацией с ценами на лекарства в стране. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.

По ее словам, Минэкономразвития докладывает Министерству здравоохранения России и Росздравнадзору о рисках и колебаниях на фармацевтическом рынке для проработки и принятия сдерживающих мер, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в январе цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) выросли на 0,1 процента. Стоимость лекарств, которые не относятся к ЖНВЛП, увеличились на 0,9 процента.

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ценылекарствоМинэкономразвития РФ
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