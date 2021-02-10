Получение статуса ИП упростят в России

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Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом в среду, 10 февраля, заявил глава ведомства Даниил Егоров в ходе выступления в Совете Федерации.

— Мы готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (для самозанятых — прим. «ВМ»), — цитирует Егорова РИА Новости.

Он отметил, что весь процесс будет занимать несколько минут.

Статус ИП отличается от статуса самозанятых тем, что для регистрации необходимо собрать пакет документов. При этом ИП работать можно по всей стране, а самозанятым — только в 23 регионах, но придется сдавать отчетность. Кроме того, имеются различия в годовых ограничениях дохода. Для самозанятых они не могут превышать 2,4 миллиона рублей, а для ИП — от 60 миллионов до безлимита в зависимости от системы налогообложения.

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