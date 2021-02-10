Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны для обучения в школах

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Согласно новым санитарным правилам, детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что данные меры не распространяются на планшеты и ноутбуки. Эти гаджеты можно использовать для обучения в школах. В Роспотребнадзоре уточнили, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма обратил внимание на то, что до 80 процентов детей пользуются смартфонами для обучения. Он отметил, что это самый неблагоприятный гаджет для учебы и поиска информации, потому что экран слишком маленький. Он должен быть не менее 12 дюймов, сообщает РИА Новости.

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